Governo do RS revoga decreto que permitia ocupação máxima de 50% nas salas de aula

publicado pelo próprio governo em setembro de 2020 O governo do Estado revogou nesta segunda-feira (15) decreto anterior que exigia ocupação máxima de 50% nas salas de aula no Rio Grande do Sul como forma de reduzir as chances de contaminações pelo coronavírus. A revogação do decretoé alvo de críticas de entidades que defendem que ainda não há segurança para o retorno às aulas, com o Cpers Sindicato, que representa os professores estaduais.

O sindicato questiona o fato de que a flexibilização ocorrer em um momento crítico da doença, com avanço de uma nova e perigosa variante e após uma semana marcada pelo salto de 22,5% nas internações hospitalares. A chegada da cepa mais transmissível da Covid-19 no RS, registrada em Gramado , coloca em risco ainda maior professores, estudantes e seus familiares, de acordo com o Cpers.

O sindicato alerta que o decreto vai na contramão da própria defesa do governo do Estado de que ainda há necessidade de distanciamento social controlado e que, pela nova regra, mesmo em bandeira preta, as turmas poderão ter lotação máxima.

Em comunicado, a entidade coloca que, “trata-se de algo inédito no mundo, sem paralelos na irresponsabilidade e no desrespeito à vida” e que “sem vacina, sem testes, sem recursos, sem estrutura, sem profissionais, sem fiscalização, sem protocolos e sem governador – nem que seja para assumir a responsabilidade pelas mortes – não há como voltar”.

O governo do Estado argumenta que a alteração no decreto ocorreu diante de demanda da prefeitura de Lajeado e do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinepe), "com o objetivo viabilizar a retomada presencial para o maior número de alunos possível, com segurança".

O Palácio Piratini argumenta ainda que retira a limitação de 50% da capacidade das salas mas mantém a restrição de distanciamento interpessoal mínimo de 1,5 metro, "o que condiz com teto de ocupação de 1 pessoa para cada 2,25m² de área útil, conforme recomendação do Ministério da Educação, do Conselho Nacional de Secretários da Educação, da OMS, do Todos pela Educação, entre outros".