Hospital Veterinário de Porto Alegre aumenta em 125% o número de atendimentos mensais com a nova gestão

O número de esterilizações e atendimentos mensais aumentou em 92,5% e 125%, respectivamente, desde que a Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais (Anclivepa) assumiu a gestão da Unidade de Saúde Animal Victória (Usav). O hospital público veterinário, mantido pela prefeitura de Porto Alegre, também passou a oferecer outros serviços, como consultas com especialistas e exames.

a Anclivepa assumiu a gestão da unidade. A prefeitura de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams), aprovou proposta de gestão para a Usav em julho do ano passado. Na primeira semana de outubro,Antes da parceria, a Usav conseguia realizar cerca de 400 castrações cirúrgicas e 200 atendimentos por mês. Agora, os números chegam a 770 esterilizações e 450 atendimentos mensais.

“Antes nós só realizávamos atendimentos de baixa e média complexidade, como se fosse um posto de saúde. Agora, com a Anclivepa, passamos a oferecer especialidades clínicas como cardiologia, ortopedia, dermatologia, oftalmologia, neurologia e oncologia”, relata o responsável pelo Gabinete da Causa Animal, Bruno Wagner. Ele explica que a Usav sempre focou nas esterilizações por causa das campanhas de controle populacional, saúde e bem-estar animal. “Mas agora temos como potencializar a proteção animal no município.”

Segundo o auxiliar administrativo da Usav, Vinícius Bica, a unidade tinha estrutura para oferecer outros serviços, mas não podia antes pela falta de funcionários especializados. “A Usav é a maior estrutura de todos os hospitais da Anclivepa, porque aqui já era um hospital veterinário, então já tínhamos equipamento e espaço para esses atendimentos”, acrescenta.

Segundo Wagner, agora também são oferecidos quimioterapia, exames de imagem e laboratoriais. “Já tínhamos todos os equipamentos de exame laboratorial na unidade mas não era utilizado, com Raio-X e um laboratório completo. Desde outubro, passamos a oferecer hemograma, análise clínica, análise histopatológica, Raio-X, ultrassonografia e ecocardiografia”, completa.

Além disso, antes da parceria com a Anclivepa, a unidade só atendia beneficiários do Bolsa Família cadastrados no Centros de Relações Institucionais e Participativas (CRIPs) e os protetores de animais cadastrados. Atualmente, a Usav atende moradores de Porto Alegre que recebam até três salários mínimos e que tenham cadastro no CRIPs e os protetores de animais. “Os protetores ainda estão se adaptando. Mas para a população geral de baixa renda, o feedback é muito positivo”, relata Wagner.

Apesar de os números de funcionários, de serviços oferecidos e de pessoas atendidas terem aumentado, o valor gasto pela prefeitura continua o mesmo. Segundo Wagner, a Anclivepa precisa cumprir algumas metas mensais para receber o valor integral do edital, que é de R$ 262.927,50. “Esse é o teto, então o valor não pode passar disso. Mas caso as metas não sejam cumpridas, a prefeitura desconta desse valor. Até agora não foi descontado nada.”

Em geral, acredita-se que a mudança foi positiva. “Antes o serviço prestado era de boa qualidade, mas era muito limitado. Porém, agora, além da qualidade, também temos uma maior quantidade de serviços. Se um animal vem aqui com algum problema cirúrgico, conseguimos fazer o atendimento, os exames e a cirurgia, e a pessoa só vai precisar pagar os medicamentos e o transporte”, acrescenta Bica.

A Usav também cuida de mais de 80 animais abandonados e vítimas de maus tratos, que ficam albergados na unidade. Os animais são atendidos e reabilitados para, depois, serem preparados para a adoção responsável, com castração e vacinação.

Localizado na estrada Bérico José Bernardes, nº 3.489, bairro Lomba do Pinheiro (limite entre Viamão e Porto Alegre), o local oferece todos os procedimentos gratuitos.