O que abre e o que fecha no Carnaval em Porto Alegre

O Jornal do Comércio preparou uma lista com os horários especiais de funcionamento dos principais estabelecimentos, serviços e do comércio durante o Carnaval 2021 em Porto Alegre.

proibindo programações regulares blocos ou desfiles competitivos das escolas de samba. A medida é uma tentativa de impedir a maior disseminação da Covid-19, ainda forte na Capital. Além disso, Melo ainda anunciou que não haverá ponto facultativo na data, mantendo o expediente regular em Porto Alegre. Em razão da pandemia, o final de semana e a segunda-feira anterior à data comemorativa também terão funcionamento normalizado. O prefeito Sebastião Melo assinou decreto em janeiroenvolvendo oscompetitivos das escolas de samba. A medida é uma tentativa de impedir a maior disseminação da Covid-19, ainda forte na Capital. Além disso, Melo ainda anunciou que não haverána data, mantendo o expediente regular em Porto Alegre. Em razão da pandemia, o final de semana e a segunda-feira anterior à data comemorativa também terão funcionamento normalizado.

comércio da Capital deverá estar aberto na terça de Carnaval, segundo orientação do Sindilojas da Capital deverá estar aberto na terça de Carnaval, segundo. A entidade afirma que os lojistas devem seguir o regramento da Convenção Coletiva de Trabalho, que permite que os funcionários trabalhem mediante acordo coletivo.

Os shopping centers operam com normalidade no fim de semana, na segunda e na quarta. Na terça de Carnaval, a maioria dos estabelecimentos deve funcionar nos horários de domingo e feriados, com lojas e quiosques funcionando entre 14h e 20h, com abertura opcional. Praças de alimentação devem abrir às 11h e fechar às 21h.

Como não haverá celebrações de rua, a Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC) não estabeleceu mudanças no trânsito. O transporte público não terá alterações e funcionará normalmente nas tabelas respectivas de cada dia.

A Trensurb informa que os trens seguirão a tabela de sábado nesta segunda (15) e a de domingos e feriados na terça-feira (16). Já no fim de semana e na quarta-feira (17), a empresa segue as tabelas normais para cada dia.

Os serviços estaduais terão ponto facultativo na segunda e terça-feira, segundo decreto estadual. Para a quarta, foi determinado expediente vespertino, a partir das 13h.

Serviços como a Brigada Militar e telefones de emergência operam com normalidade. A Polícia Civil funcionará como em fins de semana, por meio dos serviços de plantão.

bancos não terão atendimento na segunda e terça. Já na quarta-feira de cinzas, o expediente começa às 12h para a maioria das agências e às 11h para o Banrisul, com encerramento em horário normal. Osna segunda e terça. Já na quarta-feira de cinzas, o expediente começa às 12h para a maioria das agências e às 11h para o Banrisul, com encerramento em horário normal.

As agências dos Correios estarão funcionando normalmente de segunda à quarta. Segundo comunicado da empresa, todas as agências estarão abertas, mesmo com o ponto facultativo.

As agências e postos de atendimento da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) estão fechados. O atendimento virtual segue normalment e no site da empresa, opera ndo 24h.

A Farmácia de Medicamentos Especiais, o Hemocentro, TudoFácil e o Procon seguem a mesma logística, com atendimento eletrônico suspenso de sábado até às 13h de quarta-feira. As agências FGTAS/Sine estarão fechadas na segunda e terça, reabrindo na quarta com atendimento entre 13h e 17h.