Prefeitura prorroga, mais uma vez, prazo para assinatura de contrato de concessão do Harmonia e trecho 1 da Orla

É a segunda vez que a data limite é estendida possibilidade de ampliação já era prevista Foi prorrogado, por mais 30 dias, o prazo para assinatura da concessão do Parque Harmonia e do trecho 1 da Orla do Guaíba com o consórcio GAM 3 Parks, em Porto Alegre.pela prefeitura da Capital. Aem edital.

pandemia do novo coronavírus Em nota, a prefeitura informou que a ampliação é necessária "devido a dificuldades do consórcio vencedor na entrega da garantia financeira e formalização de seguros nos padrões previstos no edital". A situação seria motivada pelas consequências econômicas geradas pela

Os documentos que faltam são condição para assegurarem que o poder público não terá prejuízos no caso de a concessionária descumprir o que está previsto no contrato. A concessão prevê investimento de R$ 280 milhões na revitalização e manutenção do Parque Harmonia e trecho 1 da Orla, ao longo de 35 anos.

A concessão inclui a realização anual do Acampamento Farroupilha e o ingresso de R$ 201 mil nos cofres de Porto Alegre, além de 1,5% do faturamento anual obtido pela concessionária com a exploração dos dois espaços.