Inep divulga cadernos de prova do segundo dia do Enem digital

no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 digital O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou os cadernos de prova aplicados nste domingo (7). As provas podem ser baixadas na íntegra no portal do Inep. O gabarito oficial será divulgado na quarta-feira (10).

No site, além dos cadernos de prova do Enem digital, estão disponíveis as provas e os gabaritos do Enem impresso, aplicado nos dias 17 e 24 de janeiro.

As provas do Enem digital começaram a ser aplicadas no dia 31 de janeiro, quando os participantes responderam as questões de linguagens, ciências humanas e fizeram a redação. Neste domingo, resolveram as questões de matemática e ciências da natureza.

Esta é a primeira vez que o Enem é realizado no formato digital, de forma piloto. Ao todo, 93 mil participantes se inscreveram na modalidade. No primeiro dia de prova, 29,7 mil compareceram. A intenção é que o exame seja 100% digital até 2026.

A versão impressa do Enem 2020 foi aplicada nos dias 17 e 24 de janeiro. Cerca de 2,5 milhões de estudantes fizeram as provas, o que corresponde a menos da metade dos inscritos.

Agência Brasil