Novo lote de vacinas chega ao RS e começa a ser distribuído nesta segunda

Um novo lote com mais 193,2 mil doses da Coronavac do Instituto Butantan chegou ao aeroporto de Porto Alegre por volta das 10h50min deste domingo (7). As vacinas foram encaminhadas para a Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi) e começarão a ser distribuídas na manhã desta segunda-feira (8) às localidades.

Essas novas doses permitirão o início da imunização da população que tem mais de 85 anos, além de ampliar a vacinação dos profissionais que atuam na área da saúde.

Nesta segunda-feira, aeronaves da Brigada Militar e helicóptero da Polícia Civil levarão as vacinas para as Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) de polos como Caxias do Sul, Erechim, Palmeira das Missões, Santo Ângelo, Bagé, Pelotas e Santa Maria.

Somente as coordenadorias de Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul, Lajeado, Osório e a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre deverão enviar veículos até a Ceadi. A prefeitura da Capital informa que o começo da vacinação de mais de 85 anos em postos deve começar na quarta-feira (10), pois será preciso organizar a rede e repassar as doses.

A remessa desse domingo foi a quarta enviada pelo Ministério da Saúde e permitirá que o governo do Rio Grande do Sul comece a nova fase de imunização. Porto Alegre ficará com 36,2 mil doses desse lote recém recebido e deve iniciar a vacinação dos idosos com mais de 85 anos nesta semana, após a terça-feira (9). Depois das vacinas serem aplicadas na população com essa idade, será possível imunizar também o grupo etário imediatamente inferior.

O primeiro lote, com 341,8 mil vacinas Coronavac, chegou ao Estado em 18 de janeiro. Outras 116 mil vacinas da Oxford/AstraZeneca foram recebidas em 24 de janeiro, e a terceira remessa, 224,2 mil doses da Coronavac, no dia 1º de fevereiro. Com as 511,2 mil doses já recebidas, o Rio Grande do Sul vacinou até agora, de acordo com dados da Secretaria Estadual da Saúde, quase 215 mil pessoas com ao menos a primeira dose. São 174,4 mil profissionais da saúde, 32,4 mil moradores de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), 7,7 mil indígenas e 1,3 mil pessoas portadoras de deficiência institucionalizadas.