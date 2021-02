Ação conjunta vacinará cerca de 12 mil profissionais de saúde neste sábado

A Secretaria Municipal de Saúde destinará 12 mil doses de vacinas Coronavac e AstraZeneca/Oxford para vacinação de profissionais de saúde cadastrados em conselhos e entidades setoriais neste sábado (6). A imunização ficará sob a responsabilidade das entidades. Serão cinco locais para imunização de profissionais já registrados: sedes da Amrigs, Cremers, Simers, Associação Brasileira de Odontologia e Conselho Regional de Odontologia.

A vacinação é destinada a profissionais residentes ou que atuam em serviços de saúde, mesmo privados, de Porto Alegre. A responsabilidade da verificação dos dados é do serviço vacinador. A Amrigs, que vacinará o maior contingente de profissionais, fará triagem de documentos e entrevista antes da vacinação.

Todos os profissionais que receberão a vacina foram previamente cadastrados pelas entidades setoriais. Não haverá atendimento por demanda espontânea dos cinco locais de vacinação. Os associados das entidades terão prioridade conforme os critérios de imunização estabelecidos pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), na resolução 07/2021.

Locais de vacinação

AMRIGS – 4,5 mil doses para médicos e profissionais da saúde ligados aos Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul (CRPRS), Conselho Regional de Fisioterapia do Rio Grande do Sul (Crefito 5), Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul (Coren-RS) e Conselho Regional de Serviço Social (CRESS 10ª).

CREMERS: 1,5 mil doses para médicos. Posto avançado na sede do Cremers (Rua Bernardo Pires, 415, Santana), das 9h às 17h.

SIMERS: 3 mil doses para médicos. Ambiente interno e drive-thru montado na sede da entidade (Rua Corte Real, 975, bairro Petrópolis).

Conselho Regional de Odontologia: 1,5 mil doses. Rua Vasco da Gama, 720, das 9h às 16h.

Associação Brasileira de Odontologia/RS: 1,5 mil doses. Rua Furriel Luíz Antônio de Vargas, 134 - Bela Vista, das 8h30 às 17h30.