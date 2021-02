Mapa preliminar da 40ª rodada tem mais regiões em bandeira vermelha

A maioria das regiões do Rio Grande do Sul está com alto risco para esgotamento da capacidade hospitalar e velocidade de propagação do vírus da Covid-19, segundo mapa preliminar da 40ª rodada do modelo de Distanciamento Controlado. Divulgada nesta sexta-feira (5), a classificação prévia traz 13 regiões em bandeira vermelha – duas a mais do que na rodada anterior. As outras oito regiões receberam bandeira laranja.

Nesta semana, a salvaguarda atuou efetivamente nas regiões de Santa Maria, Capão da Canoa, Taquara, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Santo Ângelo, Cruz Alta, Ijuí, Santa Rosa, Palmeira das Missões, Passo Fundo e Santa Cruz do Sul, mantendo-as em bandeira vermelha. A regra vigente desde a 35ª rodada garante bandeiras de risco alto e altíssimo (vermelha e preta) quando a região tem elevada quantidade de novas hospitalizações de pacientes confirmados com Covid-19 (conforme a região de residência do paciente) e, ao mesmo tempo, está inserida em uma macrorregião com baixa capacidade hospitalar.

Segundo os indicadores (registrados até quinta-feira, 4 de fevereiro), monitorados pelo sistema de enfrentamento à pandemia, houve redução no número de pacientes confirmados com coronavírus em leitos clínicos (7%) e aumento de 3% nos leitos de UTI. Também diminuíram, em 19%, os registros de novas hospitalizações, e houve queda de casos ativos (17%) e de óbitos pela doença (15%).

Mesmo com estabilidade nos dados e a perspectiva de vacinação ampliada caso cheguem novas doses reservadas ao Rio Grande do Sul neste final de semana, as cores do mapa preliminar alertam para a gravidade da situação no Estado. Segundo técnicos do Gabinete de Crise do governo, é fundamental que a população siga respeitando os protocolos, principalmente quanto à higienização constante, e evite aglomerações e uso obrigatório de máscara em todas as bandeiras. A recomendação vale principalmente para o período de Carnaval, que se aproxima (13 a 16 de fevereiro).

Ainda segundo o mapa preliminar desta 40ª rodada, os indicadores da macrorregião Metropolitana se mantiveram quase estáveis, tendo como mudanças mais significativas o aumento de 7% no número de internados por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) em UTI (de 478 para 510 casos) e 6% no número de internados em leitos de UTI destinados à pacientes com Covid (de 409 para 435 casos). Por conta desta piora, houve elevação da contribuição da macrorregião sobre as regiões, que passou a apresentar 0,8 leito livre para cada ocupado por Covid-19, o que acarreta a aplicação da salvaguarda de bandeira vermelha para as regiões que apresentam o indicador de incidência de hospitalizações avaliado em bandeira vermelha ou preta.

Este foi o caso das regiões de Taquara, Novo Hamburgo e Canoas, que, apesar de apresentarem médias ponderadas abaixo de 1,5, passaram a ser avaliadas com bandeira final na cor vermelha. Com estabilidade nos indicadores individuais, a região de Novo Hamburgo também apresentou alta na média ponderada final devido à variação dos indicadores da macrorregião Metropolitana. Taquara e Canoas apresentaram piora nos indicadores individuais, embora não o suficiente para elevar a média ponderada acima de 1,5.

A salvaguarda de bandeira vermelha nestas regiões é justificada pelo governo por conta do indicador de incidência de hospitalizações em bandeira vermelha, resultando em uma alteração da bandeira final de laranja para vermelha em ambas. Apenas Guaíba (que, assim como Taquara e Canoas foi para bandeira laranja na semana passada) permaneceu estável nesta última semana.

Já as regiões de Cruz Alta, Ijuí e Santa Rosa que também haviam sido alteradas de bandeira vermelha para laranja no mapa definitivo da 39ª rodada retornam para bandeira vermelha nesta semana. Apesar de não registrar nenhum óbito nos últimos sete dias, Cruz Alta teve um aumento de 233% no número de hospitalizações confirmadas para Covid-19 (de três para dez casos).

Santa Rosa registrou redução nas hospitalizações confirmadas para Covid-19 registradas nos últimos sete dias, passando de 15 para 12, e teve um óbito a mais do que na rodada anterior, aumentando em 20% o indicador, passando de cinco para seis registros.

A região teve alteração na bandeira em decorrência dos indicadores da macrorregião, assim como Ijuí, com aumento de 18% no número de internados em leitos clínicos (de 97 passou para 114 casos) e elevação de 15% no número de internados em leitos de UTI (de 59 para 68 casos).

Somados aos da macrorregião, a redução dos indicadores individuais resultou na alteração de bandeira vermelha para laranja nas regiões de Cachoeira do Sul e Lajeado, onde houve redução no número de internados em leitos clínicos (de 49 para 39 casos) e no número de internados em leitos de UTI (de 50 para 45).

Já Cachoeira do Sul registrou uma queda de 75% em hospitalizações registradas nos últimos sete dias (passando de 12 para três casos) e em número de hospitalizações confirmadas para Covid-19 por 100 mil habitantes (de seis para 1,50). Também o número de óbitos diminuiu nos últimos sete dias nesta região, com queda de 50%, passando de seis casos para três nesta semana.

Outra região com baixa nos mesmos indicadores foi Lageado, que registrou baixa de 38% nas hospitalizações confirmadas para Covid-19 nos últimos sete dias, passando de 24 casos para 15. Lá também houve menor número de óbitos nos últimos sete dias, caindo de 14 na semana passada para cinco nesta semana.

Em Erechim, dentre as alterações mais significativas da região, o número de óbitos caiu dede três para um; e as hospitalizações confirmadas para Covid-19 registradas nos últimos sete dias reduziram de 17 para oito casos. Por conta dos resultados, a região de Erechim será avaliada na cor laranja nesta semana. Uruguaiana teve alteração de bandeira vermelha para laranja em decorrência da maioria dos indicadores: redução de 51% em hospitalizações confirmadas para Covid-19; redução de 30% no número de internados em leitos clínicos Covid 4 de fevereiro (de 94 passou para 66 casos); bem como elevação em 23% o número de leitos de UTI livres por leitos de UTI ocupados por pacientes Covid (de 0,59 passou para 0,73).