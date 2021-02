Nova rodada de pesquisa de prevalência da Covid-19 será feita no RS

A décima rodada da pesquisa Epicovid-19, que mede a prevalência da Covid-19 na população e é encabeçada pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), volta a ser feira neste fim de semana em cidades gaúchas.

A etapa de fevereiro do estudo abarca 4,5 mil famílias de nove cidades gaúchas: Pelotas, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Passo Fundo, Santa Maria, Ijuí, Santa Cruz do Sul e Uruguaiana. Assim como na rodada anterior, serão realizadas entrevistas e aplicados os testes S-UFRJ.

Elaborados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), os testes detectam anticorpos para a Covid-19 até cinco meses após a infecção.

Acadêmicos da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (Ufcspa), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) e da Cesuca visitarão famílias de Porto Alegre entre esta sexta (5) e segunda-feira (8).

Doze universidades públicas e privadas integram a pesquisa, que busca estimar o número de casos de coronavírus na população do Rio Grande do Sul.