Santa Maria quer sediar Escola de Sargentos das Armas

O município de Santa Maria está em "campanha" para ser o escolhido para sediar a Escola de Sargentos das Armas (ESA). Atualmente sediada em Três Corações (MG), a escola busca local para uma nova sede com o objetivo de focar na capacitação pessoal dos alunos.

A ESA é uma estabelecimento de Ensino de Nível Superior (Tecnólogo) do Exército Brasileiro, responsável pela formação de Sargentos Combatentes de Carreira das Armas de Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia e Comunicações.

Nesta semana o prefeito Jorge Pozzobom esteve no Distrito Federal buscando a adesão do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e do general Edson Pujol, comandante do Exército Brasileiro, à proposta de trazer a ESA para o Rio Grande do Sul.

“São dois representantes do governo federal que conhecem Santa Maria e, por isso, sabem da capacidade estrutural do nosso município. Eles também têm conhecimento da vontade conjunta de instituições e de órgãos públicos em receber a ESA. Mourão e o general Pujol reconheceram que Santa Maria reúne todos os critérios técnicos para a efetivação da escola”, declarou o prefeito Jorge Pozzobom.

Por isso, segundo a prefeitura da cidade gaúcha, desde o segundo semestre do ano passado Santa Maria tem recebido grupos de representantes militares, que vistoriam a área escolhida para a construção da escola: o Campo de Instrução de Santa Maria (Cism), no Bairro Boi Morto, área que pertence ao Exército Brasileiro e que já abriga instituições militares.

O município, de acordo com a prefeitura, já conta com ajuda possível de estatais do governo gaúcho na efetivação da logística para abrigar a unidade educacional, que projeta capacidade para 2 mil alunos com investimento de R$ 1 bilhão.