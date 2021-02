Licitação para a ETA Ponta do Arado recebe oito propostas

Mais uma etapa para a construção da Estação de Tratamento de Água (ETA) Ponta do Arado, fundamental para solucionar o desabastecimento da Lomba do Pinheiro e do Extremo Sul de Porto Alegre, teve início nesta quinta-feira (4). O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) realizou a abertura dos envelopes de habilitação da licitação. A Comissão de Licitações recebeu oito propostas provenientes de três consórcios e cinco empresas individuais, totalizando 13 empresas participantes.

Após essa etapa, seguem os prazos legais dos trâmites licitatórios. "Recebemos de forma positiva o interesse de empresas de grande porte na disputa para execução da ETA, a principal obra do novo Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do Extremo Sul. A estimativa é que, não havendo demandas judiciais interpostas, a empresa ou consórcio vencedor seja conhecido até maio", destaca o diretor-geral do Dmae, Alexandre Garcia, que acompanhou a abertura dos envelopes.

A licitação havia sido suspensa em 2020, após o departamento receber questionamentos sobre os orçamentos de referência, já que os preços do mercado da construção civil sofriam rápidas alterações. O edital foi republicado em dezembro, com valor atualizado estimado para a contratação de cerca de R$114 milhões, por meio de financiamento de 95% com a Caixa Econômica Federal.

O atual Sistema de Tratamento de Água Belém Novo, que abastece mais de 240 mil habitantes do Sul, Extremo-Sul e Lomba do Pinheiro, está no limite da capacidade. Por isso, a construção do novo Sistema Ponta do Arado e de uma nova ETA é a solução para o abastecimento da região. A prefeitura e o Dmae contrataram o financiamento em 2019, no valor total de R$ 220,7 milhões.

A primeira obra contratada é a adutora subaquática de captação de água bruta, no valor de R$ 29 milhões. A licitação da ETA está em andamento, com investimento de R$ 115 milhões. Neste sistema, teremos mais cinco obras: Estação de Bombeamento de Água Tratada, adutora de recalque de água bruta, adutora de água tratada, subestação de energia e linha de transmissão.

Entre as outras obras planejadas para o SAA Ponta do Arado, ainda no primeiro semestre será publicada licitação para ampliação do Reservatório Boa Vista, com capacidade de 5 mil metros cúbicos, além das substituições de adutora e conexões da Restinga, que já foram executadas. Ainda estão previstos um reservatório e uma adutora no bairro Lageado. A estimativa é que todo o sistema esteja em funcionamento em 2024.