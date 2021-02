Massa de ar afasta o calor do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (5), uma massa de ar seco e frio ingressa no Rio Grande do Sul. O vento predomina do quadrante sul/sudoeste e propicia queda na temperatura com mínimas que poderão baixar de 15°C em muitas áreas. A temperatura sobe gradativamente no período da tarde e não deve ultrapassar os 30ºC em muitas cidades. As informações são da Metsul Meteorologia.

Nas faixas Leste e Sul a circulação ciclônica ainda favorece períodos de maior nebulosidade com chance de chuva passageira. O tempo seguirá ventoso no Litoral Sul com previsão de mar agitado em toda a região costeira.

A temperatura em Porto Alegre será mais amena nesta sexta-feira. O vento irá predominar do quadrante Sul/Sudeste com rajadas de intensidade fraca a moderada. O sol aparece alternando com períodos de maior nebulosidade e não se afasta chuva isolada e passageira.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 29ºC

Mínima: 15ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 25ºC

Mínima: 17ºC