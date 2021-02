Ciclone se aproxima do Litoral Norte do Rio Grande do Sul

Os moradores e veranistas que estão no Litoral Norte já vislumbram os primeiros sinais da chegada de um ciclone ao Rio Grande do Sul. Imagens da manha desta quinta-feira (4) mostram nuvens carregadas no céu na Praia da Cal, em Torres.

formação do fenômeno foi alertada pelos serviços de meteorologia e pode atingir o uruguai e áreas do Estado. O ciclone pode provocar fortes chuvas e ventos, dependendo da intensidade ao entrar no continente.

Em Torres, a virada do clima chegou bem cedo. As formações escuras no céu se aproximaram, na área onde ficam as formações rochosas, como o Morro das Furnas.

Nuvens demarcam horizonte da praia em Torres, contrastando com a luz da manhã. Foto: Mariana Hausen/Divulgação

Nessa quarta-feira (3) e madrugada desta quinta, temporais afetaram cidades , gerando desabastecimento, como em Viamão e pontos de Porto Alegre.

No começo da manhã, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta confirmando que as condições "permanecem favoráveis à ocorrência de rajadas de vento com velocidade entre 60km/h a 80Km/h" até a tarde desta sexta-feira (5), como efeito do ciclone extratropical.

A metereologista Estael Sias, da MetSul, explica que o ciclone pode ocasionar chuva forte e localizada, temporais isolados com risco de vendavais e rajadas de vento ciclônico de grande intensidade em alto mar e muito fortes em pontos das costas do Uruguai e do Rio Grande do Sul.

Um dos efeitos é a queda da temperatura, que foi sentida em Porto Alegre na madrugada e largada da manhã.

Estael diz que o ciclone e a frente fria derivada do sistema vão mexer com o tempo em todo o Centro-Sul do Brasil durante esta segunda metade da semana, trazendo primeiro chuva e temporais e, na sequência, queda de temperatura e um alívio na sequência de dias de muito calor.