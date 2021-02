Temporal causa queda de luz em diversos pontos no Rio Grande do Sul

novamente O temporal da madrugada desta quinta-feira (4) deixou pontos sem energia elétrica em ocalidades do Rio Grande do Sul. Viamão foi,, a cidade mais afetada na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA).

De acordo com a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), ao longo da madrugada e começõ da manhã, foram registrados pontos sem luz na RMPA, Sul, na Campanha e no Litoral Sul. A interrupção no fornecimento foi causada, na maioria dos locais, por defeitos nos alimentadores afetados pela queda de galhos e árvores. Muitos equipamentos são desligados preventivamente para a remoção dos materiais e conserto de fios afetados.

Porto Alegre teve algumas ocorrências, que segundo a empresa já foram resolvidas. Viamão sofreu o maior impacto, mas a estatal não tem um balanço dos clientes atingidos. A CEEE afirma que restam apenas casos pontuais.