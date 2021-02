Viamão e Alvorada têm pontos sem luz após temporal dessa terça-feira

De acordo com a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), Viamão foi a localidade com o maior número de clientes sem luz. Sem um número total, a empresa afirma que alguns episódios foram reestabelecidos na madrugada desta quarta (3) e restam apenas casos pontuais, que são atendidos nesta manhã.

Em Alvorada, o impacto foi menor ainda. Segundo a CEEE, os clientes já foram atendidos na tarde dessa terça.

é de temporais e baixa de temperaturas no Rio Grande do Sul. Nesta quarta, uma massa de ar quente e úmido sustenta o forte abafamento, com risco depara Porto Alegre.