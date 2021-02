Rio Grande do Sul tem alerta para temporais com chuva forte a torrenciais

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (3) é de alerta para temporais com chuva forte a torrencial com risco de altos volumes hídricos, porém, de modo irregular. Além disso, há risco de vendavais, raios e episódios isolados de granizo. Há risco de transtornos à população. As informações são da Metsul Meteorologia.

Uma área de baixa pressão está avançando do Norte da Argentina para o Rio Grande do Sul e o Uruguai, reforçando muito a instabilidade em toda a região. Chove no decorrer do dia na maioria das regiões do Rio Grande do Sul. As rajadas de ventos podem variar entre (60km/h a 80Km/h) em áreas isoladas do Estado.

Ao longo desta quarta-feira, uma massa de ar quente e úmido sustenta o forte abafamento. Nuvens de grande desenvolvimento vertical irão se formar com alto risco de temporais com potencial para chuva volumosa, vendavais e muitos raios no período da tarde e à noite. Não se afasta ocorrências de granizo em Porto Alegre.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 36ºC

Mínima: 16ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira