Fevereiro terá temporais e redução do calor a partir do dia 15

O forte calor registrado nos primeiros dias de fevereiro vai dar uma trégua, porém, o mês deverá ser bastante parecido com o de janeiro deste ano. A umidade ainda estará presente no Rio Grande do Sul, resultando em sensação de desconforto, causado pelo abafamento. Fevereiro também terá períodos com alta frequência de chuvas, acima da média para o mês, e temporais.

De acordo com a meteorologista Estael Sias, da MetSul Meteorologia, o volume de chuvas acima da média servirá para reduzir um pouco a estiagem no Rio Grande do Sul. Estael destaca que culturas como a soja serão beneficiadas neste momento. A meteorologista diz que na metade do mês, a temperatura também irá diminuir por causa do deslocamento de um canal de umidade que atua no Rio Grande do Sul, indo para região Sudeste do Brasil e isto deverá ocorrer por volta do dia 15 de fevereiro.

O alerta da MetSul permanece, porém, para ocorrência de temporais. Nesta quarta (3) e na quinta-feira, um ciclone está se formando junto ao Sudeste do Rio Grande do Sul e o Leste do Uruguai. De acordo com os meteorologistas, as chuvas deverão ser localizadas e fortes, com risco para rajadas de vento.

“O ciclone e a frente fria derivada do sistema de baixa pressão vão mexer com o tempo em todo o Centro-Sul do Brasil durante a segunda metade da semana, trazendo primeiro chuva e temporais e, na sequência, queda de temperatura e um alívio na sequência de dias de muito calor”, informa o boletim a MetSul em sua página na internet.

Um centro de baixa pressão vai avançar do Norte da Argentina para o Rio Grande do Sul e o Uruguai nesta quarta-feira. Isto vai resultar em muita instabilidade sobre o Estado no decorrer do dia. Todas as regiões do Estado estão sobre influência da instabilidade decorrendo do ciclone, com pancadas por vezes torrenciais e precipitação de chuva em intervalos curtos.

Ainda de acordo com o informe da MetSul, os ciclones tradicionalmente têm pouca influência em termos de vento ciclônico no Oeste, Noroeste e Norte gaúcho, mas pontos do Sul e do Leste do Rio Grande do Sul, além do Sul e do Leste do Uruguai, devem ter intensificação do vento e rajadas por vezes fortes entre quinta (4) e sexta-feira (5).As rajadas devem ficar, em média, entre 50 km/h e 70 km/h na maioria dos pontos, mas no Sul gaúcho, em particular no Litoral Sul, podem ser mais fortes e atingir marcas de 80 km/h a 100 km/h, particularmente entre o Chuí e Rio Grande ou Mostardas. Na sexta-feira, o ciclone se distancia indo para o Oceano Atlântico.