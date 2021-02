Carreata com imagem da Nossa Senhora dos Navegantes percorre ruas de Porto Alegre

não tiveram a tradicional procissão Um comemoração religiosa diferente. Em razão da pandemia, as homenagens a Nossa Senhora dos Navegantespelas ruas de Porto Alegre.

No lugar dela, para evitar aglomerações, uma carreata com a imagem da santa percorre as vias da Capital desde o início da manhã desta terça-feira (2), com previsão de se encerrar no meio da tarde. O ponto de partida foi o Santuário Navegantes, na Zona Norte da cidade.

Pela manhã, o prefeito Sebastião Melo e a primeira-dama Valéria Leopoldino participaram da missa em homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes. A celebração, realizada desde 1871, ocorreu no santuário da onde partiu a imagem.

Melo participou da celebração liderada pelo arcebispo dom Jaime Spengler. Foto: Maria Ana Krack/ MPA/Divulgação/JC

Em função da pandemia, a procissão que tradicionalmente reúne milhares de porto-alegrenses, foi substituída por uma missa transmitida nas redes sociais. No santuário, pouquíssimos convidados acompanharam a celebração, liderada pelo arcebispo dom Jaime Spengler.