Prazo para solicitar isenção da inscrição do vestibular Ufrgs encerra quarta-feira

Termina nesta quarta-feira (3) o prazo para solicitação de isenção do valor da inscrição do vestibular 2021 de Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). A requisição da isenção pode ser feita p elo site da universidade (www.vestibular.ufrgs.br).

Podem solicitar o benefício candidatos que se enquadrem nos seguintes requisitos: possuir renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio nacional; e ter cursado (ou estar cursando, com previsão de conclusão até maio de 2021) a totalidade do Ensino Médio em escola da rede pública ou com bolsa integral em escola da rede privada.

No ato do pedido, o solicitante deve enviar toda a documentação comprobatória dessas condições pelo Portal do Candidato, nos formatos PDF, JPG ou JPEG.

[email protected] Os resultados das solicitações serão divulgados em 23 de fevereiro, no site da universidade. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail

O vestibular da Ufrgs para este ano ainda não tem data confirmada para aplicação das provas, e também não há a definição das datas de inscrição no concurso. A universidade afirma que esse prazo estará especificado no edital do concurso, ainda não publicado.