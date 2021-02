O que vai funcionar no feriado de Navegantes em Porto Alegre

Porto Alegre e diversos municípios do Rio Grande do Sul comemoram o feriado de Nossa Senhora de Navegantes e Iemanjá nesta terça-feira (2). A 146ª edição da procissão em homenagem à santa, em Porto Alegre, foi cancelada e foi substituída por uma carreata, que será, para reduzir as aglomerações na pandemia.

Os shoppings, que já podem abrir em horários normais, vão seguir o sistema de feriados. A maioria dos estabelecimentos deve abrir entre 11h30min e 12h, fechando às 20h, para lojas, e 22h para a praça de alimentação.

Com a realização de uma carreata em vez da procissão, a Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC) não estabeleceu mudanças no trânsito. Os agentes estarão acompanhando o evento.

O transporte público vai funcionar em tabela de feriado. De acordo com a EPTC, não haverá passe livre neste ano, pela ausência de procissão.

Segundo a Trensurb, os intervalos entre trens seguirão as tabelas horárias dos sábados. Entre às 5h e 20h05, o intervalo é de 15 minutos. Das 20h07min às 22h07min, passa para 20 minutos. Então, até o fim da circulação, os trens passam de 26 em 26 minutos.

O governo estadual, em(30), interditou exclusivamente para este feriado todas asdo litoral gaúcho e as águas internas (rios e lagoas). As praias ficarão fechadas entre às 18h de segunda-feira (1) até às 8h de terça (2). Também foram proibidas aglomerações com mais de 10 pessoas em todas as celebrações religiosas de qualquer região.