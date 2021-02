Porto Alegre tem mais flagrantes de festas clandestinas na pandemia

Novos flagrantes de festas foram feitos na madrugada desta segunda-feira (1º) em Porto Alegre. Em nota, a Guarda Municipal informou que dispersou duas festas clandestinas e interditou os locais onde ocorriam. A aglomeração ocorriam na Zona Sul da Capital. No fim de semana, também houve autuações e interdições

A ação foi provocada por denúncias pelos telefones 156 e 153. Fiscais da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e Brigada Militar apoiaram a fiscalização.

Uma das festas foi flagrada na rua Sergipe, no bairro Glória, com 150 pessoas. A outra era em um bar na rua Coronel Massot, no bairro Cavalhada, com cerca de 100 pessoas.

Segundo a nota, "muitos frequentadores não usavam máscaras e sequer respeitavam as regras de distanciamento social decretadas pela prefeitura devido à pandemia do novo coronavírus".