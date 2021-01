DW Engenharia vence licitação para revitalização do Viaduto dos Açorianos

A revitalização do Viaduto dos Açorianos, na região central de Porto Alegre, será comandada pela DW Engenharia Ltda. A empresa foi a vencedora da licitação municipal, que teve os envelopes com propostas abertos nesta sexta-feira (29), e realizará a obra por cerca de R$ 1,3 milhão.

O valor apresentado (R$ 1.330.427,99) é quase 10% a menos do estimado pela prefeitura da Capital para a revitalização, que chegava a R$ 1.471.692,56. A oficialização da empresa vencedora será publicada no diário oficial de segunda-feira (1), e a expectativa do município é assinar o contrato ainda na primeira semana de fevereiro, após apresentação das garantias por parte da empresa.

Segundo o secretário de Administração e Patrimônio de Porto Alegre, André Barbosa, a obra é uma das prioridades da gestão e a previsão é de que logo sejam iniciados os trabalhos no local. O Viaduto está interditado desde maio do ano passado.

O processo licitatório teve interposição de recurso na fase de habilitação. Com isso, e o prazo regulamentar para o julgamento, as propostas seriam conhecidas apenas no dia 3 de fevereiro. No entanto, a Comissão Especial de Licitação verificou em menos de 48 horas que todos os requisitos do edital foram atendidos e, diante da desistência do prazo recursal pela licitante, a vencedora foi conhecida nesta sexta.