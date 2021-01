Santa Cruz do Sul busca ajuda para famílias afetadas pela enxurrada

Após o temporal que atingiu Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul , a prefeitura do município e a Defesa Civil Estadual trabalharam nesta sexta-feira (29) para realizar um levantamento dos danos causados pela chuva.

Os maiores danos verificados foram notificados no bairro Santo Inácio. Até o momento, mais de 90 ocorrências foram atendidas, que incluem muros caídos, casas desabadas, queda de árvores e princípios de incêndio.

Equipes de diversas secretarias estão mobilizadas para sanar os estragos e restabelecer a normalidade.

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Seoi) está trabalhando para tirar terra, barro e entulhos acumulados nas vias e nas bocas de lobo, informou o município.

A prefeitura montou uma estrutura no pavilhão três do Parque da Oktoberfest para receber doações e cadastrar famílias que necessitam de materiais. Eletrodomésticos, móveis, roupas e alimentos são as maiores necessidades das famílias afetadas.