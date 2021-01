Petroleiros vendem gás de cozinha por R$ 35,00 em Esteio nesta segunda

paralisação dos caminhoneiros Em apoio à, marcada para os dias 1º e 2 de fevereiro, o Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Sul (Sindipetro-RS) promove mais uma edição da campanha "Gás a preço justo", em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Serão vendidos 100 botijões de gás de cozinha no valor de R$ 35,00 cada.

A ação acontece na avenida Padre Claret, esquina com a rua Passo Fundo, a partir das 17h de segunda. O sindicato afirma que o evento será transferido em caso de chuva.

O objetivo da campanha, de acordo com o Sindipetro-RS, é mostrar que é possível vender o gás de cozinha a um preço mais baixo do que é praticado no mercado atualmente. É levado em consideração o custo de produção nacional, mantendo o lucro das distribuidoras, revendedoras, da Petrobras e a arrecadação dos impostos dos estados e municípios.