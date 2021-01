Leite e líderes religiosos discutem restrições à Covid-19 em festas de Navegantes e Iemanjá

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se reuniu na manhã desta sexta-feira (29) com lideranças religiosas para debater medidas de prevenção à Covid-19 no dia de Nossa Senhora dos Navegantes e de Iemanjá. Celebrados na próxima terça-feira (2), o dia é feriado em diversos municípios gaúchos.

O Distanciamento Controlado implementado pelo governo proíbe aglomerações e festividades, além do distanciamento mínimo entre pessoas em locais públicos. Lideranças da Igreja Católica e da matriz africana foram ouvidas para obter sugestões e unir forças para conscientizar os fiéis e simpatizantes das celebrações desta terça.

carreata reduzida Segundo nota do governo, o presidente do Conselho do Povo de Terreiro do Rio Grande do Sul, Baba Diba de Iyemonja, afirmou que a orientação foi de que os fiéis não façam aglomerações. Já o padre Remi Maldamer, da Arquidiocese de Porto Alegre, ressaltou que as procissões foram canceladas na capital e haverá apenas uma

O assunto ainda deve ser discutido pelo Gabinete de Crise de enfrentamento à pandemia. A partir das sugestões dos líderes religiosos, será verificada a necessidade de emitir um decreto com novas restrições envolvendo o período de celebrações desta semana.