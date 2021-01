Em uma hora, chuva em Santa Cruz do Sul representou 81,5% da média para janeiro

chuva que caiu em Santa Cruz do Sul no final da tarde de quinta-feira (28) Um mês em uma hora. Assim pode ser definida a, consequência de um evento climático que pairou sobre o município do Vale do Rio Pardo. De acordo com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul (Sema-RS), o volume de chuva foi de 112,3 mm, número que representa 81,5% da média para o mês de janeiro.

TEMPO | Impressionante vídeo da correnteza arrastando carros na garagem de edifício em Santa Cruz do Sul com a chuva extrema. Choveu mais de 100 mm em menos de uma hora em pontos do Vale do Rio Pardo. Veja alerta em https://t.co/cCRIo33qLf. (via @nthlschdt) pic.twitter.com/eS1FrIWKrr Mas o que explica esse fenômeno? Segundo a MetSul Meteorologia, a região do Vale do Rio Pardo possuía a presença de ar úmido e quente de origem tropical, algo que só costuma acontecer no verão. O curioso, aponta a MetSul, é que a instabilidade não chegou com a mesma intensidade em todos os municípios da região. Vera Cruz, cidade vizinha a Santa Cruz, registrou precipitação acima de 100mm em uma hora também. Contudo, em Rio Pardo, choveu 40mm.

Pela manhã desta sexta-feira (29), as autoridades apuravam os estragos deixados pelo temporal. Equipes da Defesa Civil do RS seguem na cidade para realizar um levantamento das perdas. Pelo Twitter, o órgão estadual comunicou que houve uma reunião em Santa Cruz do Sul para avaliar os dados. Participaram dela o coordenador da Defesa Civil da região, Tenente Coronel Jorge Halen, e a prefeita de Santa Cruz, Helena Hermany (PP).

O mau tempo deve seguir em áreas isoladas do Rio Grande do Sul neste final de semana. A previsão do tempo coloca chances de rajadas de vento com velocidade de 50 hm/h a 70km/h no noroeste gaúcho.

Santa Maria

Conforme a prefeitura de Santa Maria, foram mais de 70 milímetros de água que caíram em duas horas, o que causou "alagamentos em diversos bairros da cidade e transtornos no trânsito" no município da região Central do Estado. Até o começo da noite, a Defesa Civil havia atendido 30 ocorrências devido ao temporal e atuava com a entrega de lonas à população atingida.