Rio Grande do Sul mantém alerta para temporais no fim de semana

O Rio Grande do Sul segue com possibilidade de temporais em áreas isoladas nesta sexta-feira (29) devido ao ar quente e úmido, segundo a previsão da Metsul Meteorologia. No Noroeste gaúcho, podem ocorrer rajadas de ventos entre 50 km/h a 70 Km/h. Nas demais áreas, haverá predomínio de sol entre nuvens e sensação de abafamento.

Na quinta-feira (28), as cidades de Santa Cruz e Santa Maria foram atingidas por forte temporal , com volume de chuva passando de 100 milímetros em pontos do Vale do Rio Pardo.

No fim de semana um novo sistema de baixa pressão poderá formar temporais mais intensos no sábado, com previsão de tempo chuvoso durante o domingo.

Porto Alegre - A sexta-feira será de intenso abafamento e desconforto com aberturas de sol. Nuvens se formam ao longo do dia e provocam pancadas de chuva isoladas e de curta duração. Pode chover forte em alguns bairros. A Metsul Meteorologia alerta para o risco de temporais no sábado e de chuva mais abrangente no domingo na Capital.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 34ºC

Mínima: 20ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 30ºC

Mínima: 21ºC