Porto Alegre não terá blocos de rua e ponto facultativo no Carnaval

A prefeitura de Porto Alegre determinou que a capital não contará com blocos de rua nem ponto facultativo no Carnaval. A medida foi definida na manhã desta quinta-feira (28) pelo prefeito Sebastião Melo.

Devido à pandemia da Covid-19, ainda intensa no Rio Grande do Sul, a cidade não terá programações regulares envolvendo os blocos ou desfiles competitivos das escolas de samba. Melo ainda anunciou que não haverá ponto facultativo previsto para fevereiro, mantendo o expediente regular na segunda-feira (15) e na quarta-feira de Cinzas (17).

De acordo com a prefeitura, Melo deseja manter um diálogo aberto com lideranças para qualificar o contexto da festa popular em Porto Alegre. A intenção é construir projetos para atrair investidores e uma governança para o Carnaval de Rua, abrangendo moradores, comerciantes e representantes dos blocos.

Participaram da reunião desta quinta o secretário da Cultura, Gunter Axt, o secretário adjunto da Cultura, Clóvis André, representantes da União das Entidades Carnavalescas do Grupo de Acesso de Porto Alegre (UECGAPA), dirigentes de escolas de samba e de blocos e o comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento.

Ainda com, a imunização contra a Covid-19 começou neste mês na capital gaúcha. Estão sendo vacinados idosos que residem em instituições de longa permanência e acamados que ficam restritos aos leitos, pessoas com deficiência institucionalizadas (com mais de 18 anos), indígenas e quilombolas e profissionais de saúde que atuam na assistência direta a pacientes com sintomas respiratórios. O começo da vacinação em idosos com mais de 85 anos estava previsto para esta semana, masdevido ao não recebimento de novas doses da vacina de Oxford.