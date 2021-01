Temporal causa transtornos e falta de luz em regiões do Rio Grande do Sul

O temporal que atinge o Rio Grande do Sul desde o começo da tarde desta quarta-feira (27) causou estragos e transtornos em diversos pontos do Estado.

O tempo instável, com fortes chuvas e grandes volumes de precipitação em poucas horas já era alertado por serviços como o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Metsul Meteorologia e Defesa Civil.

A distribuidora Rio Grande Energia (RGE) informou que o temporal atingiu parte da área de concessão da empresa, causando danos na rede elétrica, principalmente nos vales do Sinos, Taquari e Rio Pardo. Os dados sobre danos e número de clientes atingidos ainda estão sendo levantados, informou a empresa.

A CEEE confirmou que houve problemas em alguns alimentadores de energia, que já estão sendo recompostos. Até as 21h, todos os pontos estarão restabelecidos, ficando somente pontos isolados, garante a estatal que atua em Porto Alegre, algumas cidades da Região Metropolitana, Litoral Sul e Norte. A empresa ainda está levantando o número de clientes atingidos.

Corredor de ônibus em obras em trecho da avenida João Pessoa ficou alagado. Foto: Mariana Alves/JC

Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), semáforos estão fora de operação no fim da tarde nas avenidas Teresópolis com Belém, avenida Ipiranga com rua Veador Pôrto, avenida Loureiro da Silva com rua João Alfredo.

A EPTC também registra grande acúmulo de água em determinadas vias e bloqueio total na rua Felipe de Oliveira, próximo ao número 44, devido à queda de uma árvore na via.

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informou que a Estação de Tratamento de Água (ETA) Moinhos de Vento e outras Estações de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) pararam por falta de energia elétrica. "O Dmae está em contato com a concessionária de energia para restabelecer a luz e retomar o abastecimento", explicou o órgão, em nota por volta das 17h30min.



Sem energia, o abastecimento dos bairros Auxiliadora, Azenha, Bela Vista, Bom Fim, Centro Histórico, Cidade Baixa, Farroupilha, Floresta, Independência, Jardim Botânico, Moinhos de Vento, Mont'Serrat, Petrópolis, Praia de Belas, Rio Branco, Santa Cecília, Santana e São João é afetado.



Também estão pardaas as Ebats dos bairros Agronomia, Azenha, Belém Velho, Bom Jesus, Cascata, Cel. Aparício Borges, Jardim Botânico, Jardim Carvalho, Jardim do Salso, Lomba do Pinheiro, Partenon, Petrópolis, Restinga, Santana, Santo Antônio, Vila João Pessoa, Vila Nova e Vila São José.



Confira os semáforos fora de operação em Porto Alegre: