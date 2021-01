Em meio à pandemia, Festa de Navegantes é transmitida virtualmente

Com a procissão cancelada e a novena reduzida, a 146ª edição da Festa de Nossa Senhora de Navegantes em Porto Alegre é transmitida de forma online. A setena (conjunto de sete missas) co meçou nessa segunda-feira (25) e continua até este domingo (31), e os fiéis podem assistir à transmissão dos eventos pelo Facebook do Santuário (www.facebook.com/santuario.navegantes).

O arcebispo metropolitano, Dom Jaime Spengler, preside a celebração às 9h de terça-feira (2). Além do Facebook, é possível assisti-la nos canais de televisão da RDC TV (NET/RS Canal 524) e TV Urbana (opera via canais 55 UHF e 11 da NET).