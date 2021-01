Sesc/RS oferece treinos voltados à recuperação pós-coronavírus

As academias do Sesc/RS estão oferecendo opções de treinamento voltadas a recuperados da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. Além de ajudar a fortalecer a musculatura, os exercícios ainda atuam no restabelecimento do condicionamento cardiorrespiratório e das capacidades coordenativas, colaborando no restabelecimento da saúde dos pacientes.

Em nota, o Sesc/RS destaca que oferece treinamentos específicos e orientados, seguindo as recomendações de higienização, uso de máscara e distanciamento. Os atendimentos ocorrem coletivamente, mas com treinos individuais. Em algumas academias do Sesc/RS, ainda há opção de personal trainer. Ao todo, o Sesc/RS conta com 47 academias em 43 municípios do Rio Grande do Sul.