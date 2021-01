Hospital Moinhos de Vento usa realidade virtual em procedimento inédito no Sul do País

Quem vê as imagens, pode até achar que está acompanhando uma cena dos filmes do Homem de Ferro, manipulando imagens virtuais com as mãos livres no ar. Mas, desta vez, não se trata de ficção de Hollywood. É a realidade que o Hospital Moinhos de Vento (HMV) trouxe para seus procedimentos cirúrgicos.

Utilizando a realidade virtual, a equipe de cirurgia vascular do hospital realizou um procedimento inédito no Sul do Brasil. No dia 17 de dezembro, um paciente passou por uma aterectomia — desobstrução de vasos sanguíneos. Tabagista, o homem já havia recebido um stent na artéria femoral, prótese que restabelece o fluxo sanguíneo. No entanto, passado cerca de um ano, o vaso já estava entupido novamente. Para resolver o problema e evitar uma nova obstrução em pouco tempo, profissionais do HMV utilizaram duas técnicas inovadoras.

O cirurgião vascular fez o procedimento com um óculos de realidade virtual, que apresentava as imagens de exame do paciente, com as quais conseguia interagir — além de ter transmissão simultânea do caso. Ao mesmo tempo, a aterectomia ocorreu com um aparelho a laser, que elimina termicamente as placas de gordura no vaso.

"Com o laser, temos uma melhora de 50% para 85% no resultado, diminuindo as chances de entupimento da artéria", explica o médico Alexandre Araújo Pereira, coordenador do Núcleo de Doenças Arteriais do Hospital Moinhos de Vento, que conduziu o procedimento. É a primeira vez que a aterectomia a laser foi realizada no Sul do País, bem como a aplicação da realidade virtual no período transoperatório.

Além dos óculos de realidade virtual, procedimento utilizou o laser para eliminar placas de gordura. Foto Hospital Moinhos de Vento/Divulgação/JC

Para o caso, foi utilizado o óculos Hololens 2. O dispositivo de realidade virtual é desenvolvido pela Microsoft e vem sendo aplicado na área há cerca de um ano, nos Estados Unidos, de forma experimental. O equipamento chegou ao Brasil no último mês. "É uma honra estarmos participando ativamente no desenvolvimento dessa tecnologia, que será, sem dúvida, de grande importância para a medicina nas próximas décadas", ressalta Alexandre.

O ano de 2020 foi de novidades tecnológicas na área de cirurgia vascular do hospital. Em julho, uma prótese inédita no Brasil foi usada para tratar um paciente de 70 anos com aneurisma de aorta abdominal. Em um mês, foi produzida uma prótese customizada para a anatomia do paciente. Foi a primeira vez que se usou o equipamento com tripla fenestra — orifícios pelos quais são inseridos os stents para manter a circulação nos vasos.

Em agosto, outro procedimento inédito preveniu um acidente vascular cerebral em uma idosa de 85 anos. Com uma placa na artéria carótida, era necessária a implantação de um stent. A indicação da prótese adequada foi feita com um aparelho de tomografia de coerência óptica (OCT, na sigla em inglês), feito pela primeira vez nesse vaso no País. Com essa tecnologia, um cateter com um tomógrafo de um milímetro é inserido no vaso, permitindo avaliar com precisão o quadro apresentado.