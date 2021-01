Em modelo a distância, Ufrgs retoma aulas do segundo semestre de 2020

marcado por indefinições no calendário da universidade. Como vinha ocorrendo antes das férias, o modelo adotado será o de aulas a distância, chamado pela federal de Ensino Remoto Emergencial (ERE). Mais de 28 mil alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) retomaram as aulas nesta segunda-feira (25). Em razão da pandemia do novo coronavírus, o período letivo que se inicia é referente ao segundo semestre de 2020,

A previsão é de que as aulas do segundo semestre de 2020 se encerrem no dia 28 de maio. O aluno que desejar a exclusão de matrícula tem até 31 deste mês para realizá-la.