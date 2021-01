Defesa Civil de Porto Alegre alerta para risco de temporal neste domingo

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta para o risco de pancadas de chuva com trovoadas e rajadas de ventos neste domingo (24). Segundo as informações, o vento poderá variar entre 40 a 60 quilômetros por hora. O risco de temporal segue também para esta segunda-feira (25). Os prognósticos foram divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Entre as orientações à população estão evitar transitar na rua durante o período do alerta, abrigar-se em local seguro, manter-se afastado de postes, árvores e placas de sinalização e publicitárias e ter atenção especial no trânsito, além de evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à rede elétrica. Em caso de emergência, ligue para a Defesa Civil, fone 199, ou Corpo de Bombeiros, fone 193.