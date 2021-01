Surto de Covid-19 entre médicos do HCC muda protocolo de atendimentos

O Hospital da Criança Conceição (HCC) passou a atender somente casos graves ou com risco de morte devido a um surto de Covid-19 entre os médicos da emergência pediátrica. Doze dos 26 médicos em atividade testaram positivo para a doença entre os dias 16 e 22 de janeiro. Serão dez dias de atendimento restrito, contando a partir desta sexta-feira.

Dos 38 médicos vinculados à emergência pediátrica do HCC, apenas 26 estavam trabalhando quando o surto começou. Os outros estavam em férias ou licença. A Gerente de Internação do HCC, Lúcia Osório, explica que, com doze funcionários a menos, fica difícil continuar o atendimento normal. “No verão, atendemos cerca de 110 pacientes. Tem dias que eu não tenho profissional para fechar a escala e eles não podem dobrar e fazer 24h”, acrescenta. Segundo ela, normalmente são seis médicos por dia no atendimento e agora, com o surto, são só três.

Lúcia pontua, ainda, que somente os médicos foram infectados. Os pacientes e os enfermeiros não foram afetados pelo surto. “Como o pessoal da enfermagem faz coleta de exame PCR, eles estão sempre mais protegidos. Os enfermeiros usam máscara, face shield, avental impermeável e eles estão sempre trocando. Até agora não apareceu nenhum enfermeiro com suspeita. Testamos dois, que tinham mais contato com os médicos, e os dois testaram negativo.”