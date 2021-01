Mapa preliminar do RS tem 17 regiões em bandeira vermelha e quatro em laranja

cenário da pandemia no Estado arrefeceu um pouco Com leve queda nos números de internações e óbitos por Covid-19 na última semana, o, refletindo em mudança no mapa preliminar do distanciamento controlado. Dessa forma, quatro regiões foram classificadas em bandeira laranja, com risco epidemiológico médio - Bagé, Cachoeira do Sul, Pelotas e Caxias do Sul-, e 17 mantiveram o indicativo de bandeira vermelha, de risco alto para disseminação da Covid-19.

mapa que ainda vigora esta semana Nohá 19 regiões em bandeira vermelha e duas em laranja. A configuração definitiva da nova rodada do distanciamento controlado será divulgada na segunda-feira (25), após análise de recursos que possam ser apresentados por municípios e regiões.

Apesar da melhora em alguns indicadores, a grande maioria das regiões segue em bandeira vermelha, com risco alto para esgotamento da capacidade hospitalar e velocidade de propagação do vírus, o que reforça a necessidade de manter os cuidados para enfrentamento da pandemia .

As 17 regiões em vermelho somam 78,4% da população gaúcha, de 408 municípios. Desses, 149 cidades (5,7% da população) podem adotar protocolos de bandeira laranja, porque cumprem os critérios da Regra 0-0, sem registro de óbito ou hospitalização de moradores nos últimos 14 dias.

Quatro regiões do RS estão em bandeira laranja no mapa preliminar: Bagé, Cachoeira do Sul, Pelotas e Caxias do Sul. Arte: Reprodução/Palácio Piratini

Segundo o Palácio Piratini, houve redução no número de pessoas confirmadas com Covid em leitos clínicos (-9%) e estabilidade nos internados em UTI. Foi registrada ainda estabilidade no número de casos ativos e, no acumulado desta semana, considerável redução dos óbitos (-19%). Também ocorreu redução no número total de leitos de UTI ocupados.

As regiões com maior número de novos registros de hospitalizações nos últimos sete dias foram: Porto Alegre (171), Caxias do Sul (132), Passo Fundo (95), Santa Maria (77), Canoas (73) e Pelotas (71).

início da vacinação no Estado Mesmo com o, a secretária da Saúde, Arita Bergmann, ressalta que a pandemia não acabou, e que o mapa preliminar continua refletindo a gravidade da situação do Rio Grande do Sul. “A vacina chegou, mas a quantidade ainda é pequena diante da população que deverá ser vacinada. Portanto, mais uma vez, salientamos a importância do cuidado individual, com o próximo, do uso dos equipamentos de proteção, especialmente a máscara, de lavar as mãos com frequência, usar álcool em gel e ter cuidados básicos. Toda a população deve continuar em estado de alerta porque o vírus segue circulando”, afirma.

RESUMO DA RODADA DO DISTACIAMENTO CONTROLADO

Regiões que apresentaram piora (1)

LARANJA PARA VERMELHA

Guaíba

Regiões que continuaram iguais (17)

LARANJA

Caxias do Sul (em cogestão)

VERMELHA

Canoas (em cogestão)

Capão da Canoa (em cogestão)

Cruz Alta (em cogestão)

Erechim (em cogestão)

Ijuí (em cogestão)

Lajeado (em cogestão)

Novo Hamburgo (em cogestão)

Palmeira das Missões (em cogestão)

Passo Fundo (em cogestão)

Porto Alegre (em cogestão)

Santa Cruz do Sul (em cogestão)

Santa Maria

Santa Rosa (em cogestão)

Santo Ângelo (em cogestão)

Taquara (em cogestão)

Uruguaiana

Regiões que apresentaram melhora (3)

VERMELHA PARA LARANJA

Bagé (em cogestão)

Cachoeira do Sul (em cogestão)

Pelotas (em cogestão)