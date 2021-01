Prazo para assinatura da concessão do Parque Harmonia e trecho 1 da Orla é prorrogado

A prefeitura de Porto Alegre prorrogou por 15 dias o prazo para a assinatura do contrato de concessão do Parque Harmonia e do trecho 1 da Orla do Guaíba com o consórcio GAM 3 Parks, vencedor da licitação. Segundo o município, a ampliação é necessária para que seja feita a análise da garantia financeira entregue pela futura concessionária nesta sexta-feira (22).

O documento assegura que a prefeitura não terá nenhum prejuízo no caso de descumprimento do contrato por parte da concessionária. “Para que não haja perda no processo e possamos fazer a análise com bastante cuidado, sem afogadilho, decidimos estender o prazo para assinatura, que findava nesta sexta”, disse a secretária municipal de Parcerias, Ana Pellini.

já previa a necessidade de estender o prazo para assinatura do contrato Na quarta-feira (20) a administração municipal, já que a empresa vencedora deixou a entrega da documentação para o último dia permitido. A possibilidade de ampliação já estava prevista no edital.

A concessão prevê investimento de R$ 280 milhões na revitalização e manutenção do Parque Harmonia e trecho 1 da Orla, ao longo de 35 anos.

A parceria com o setor privado inclui a realização anual do Acampamento Farroupilha e o ingresso de R$ 201 mil nos cofres públicos, além de 1,5% do faturamento anual obtido pela concessionária com a exploração dos dois espaços.