Confirmado o cancelamento do desfile competitivo do Carnaval de Porto Alegre

suspensão do evento no Porto Seco A prefeitura de Porto Alegre e as escolas de samba da Capital confirmaram, nesta sexta-feira (22), o cancelamento do desfile competitivo do Carnaval 2021, em razão da pandemia. Em dezembro, as ligas que representam a festividade já haviam comunicado a, avalizada agora pelo município.

A decisão foi anunciada em conjunto pela administração municipal e presidentes das agremiações do grupo especial e divisão de acesso, em reunião realizada pela Secretaria Municipal de Cultura. Segundo os organizadores, o cancelamento reforça o respeito às normas sanitárias de prevenção ao coronavírus.

O secretário-adjunto de Cultura, Clóvis André, destacou a importância do diálogo com os organizadores. “O Carnaval não vai deixar de existir. É um feriado nacional. O que nós fizemos hoje foi cancelar os desfiles competitivos por um motivo de força maior, que foge do controle da prefeitura e das entidades”, explicou.