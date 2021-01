Ufrgs divulga edital para isenção do valor de inscrição para o vestibular de 2021

A Comissão Permanente de Seleção (Coperse) divulgou nesta sexta-feira (22) o edital do Programa de Concessão de Benefícios para o vestibular de 2021 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). Ainda sem datas confirmadas para a realização das provas, os candidatos poderão pedir isenção do valor de inscrição a partir desta segunda-feira (25).

O benefício deve ser solicitado através do site da Ufrgs das 00h01min do dia 25 de janeiro até 23h59min de 3 de fevereiro. Podem pedir a isenção os candidatos que possuírem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário-mínimo e meio nacional e ter cursado (ou estar cursando, com previsão de conclusão para maio de 2021) a totalidade do Ensino Médio em escola da rede pública ou com bolsa integral na rede privada.

Portal do Candidato site do vestibular da Ufrgs A documentação comprobatória requerida pelo edital deve ser enviada peloem pdf, jpg ou jpeg, com boa qualidade, informações legíveis e tamanho máximo de 5MB cada. O resultado das solicitações será divulgado no dia 23 de fevereiro, no

A edição deste ano do vestibular da Ufrgs ainda não tem data confirmada, tanto para a aplicação das provas como para a inscrição. O calendário estará especificado no edital do concurso, ainda não publicado. A obtenção da isenção não garante inscrição automática no vestibular. No processo de inscrição, o candidato deverá informar o número do CPF, que será utilizado pelo sistema para buscar automaticamente a solicitação.