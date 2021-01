Colégio de cursinho que prepara para Medicina oferta bolsa a aluno da rede pública

Depois de um ano letivo de muitas dificuldades para fazer ensino remoto, alunos de escolas públicas têm oportunidade de brigar por vaga de graça na rede privada.

A oferta de bolsas, mesmo que escassa, é para estudar na escola que é ligada a um dos cursinhos mais conhecidos em Porto Alegre focado em preparar candidatos para seleções para Medicina.

O Grupo Fleming, que inaugurou seu primeiro colégio de Ensino Médio em setembro de 2020 , abriu inscrições para disputar 15 bolsas para os três anos do nível escolar.

As provas vão ser realizadas de maneira presencial no dia 3 de fevereiro, às 14h, na sede do Fleming (rua Frederico Linck, 25). O exame contém 30 questões divididas entre matemática e língua portuguesa e uma redação. Os temas abordos na prova são conforme a escolaridade do candidato.

@flemingensinomedio O gabarito da prova será divulgado no Instagram do Colégio Fleming (). E os alunos selecionados irão participar de uma entrevista com a equipe pedagógica no dia 10 de fevereiro. A divulgação final dos nomes selecionados será no dia 12 no mesmo perfil do Instagram.

Estas serão as primeiras turmas de 2021 do Colégio Fleming que é referencia na preparação para vestibulandos de medicina .