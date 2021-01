MPF investiga paralisação de transporte de oxigênio na véspera do colapso em Manaus

colapso dos hospitais de Manaus O alvo da investigação, na esfera cível, é o Ministério da Saúde. O Ministério Público Federal (MPF) investiga uma paralisação de transporte de oxigênio de uso hospitalar na véspera do. Pacientes com Covid-19 em diferentes unidades de saúde morreram asfixiados em razão da falta do insumo.

Diante da suspeita de que pode ter havido crime na paralisação do transporte e envolvimento de autoridades com foro privilegiado, o procurador da República Igor Spíndola encaminhou ao procurador-geral da República, Augusto Aras, a parte criminal da investigação.

não chegou mais avião O MPF no Amazonas conduz apenas a parte cível. O inquérito investiga também a conduta de autoridades estaduais e municipais. "A gente já utilizava oxigênio de fora há uma semana. A demanda já era superior à oferta da White Martins. A Força Aérea Brasileira tem os aviões adequados e estava trazendo", disse Spíndola à reportagem da Folhapress. "O fato é queentre os dias 13 e 14. Os aviões pararam de fazer a rota", afirmou.

O colapso definitivo dos hospitais, com o esgotamento do oxigênio, ocorreu no dia 14. "A gente está tentando entender o que aconteceu. Isso é objeto de uma investigação específica", disse ele.

No dia 13, véspera do colapso, Spíndola recebeu uma ligação do secretário de atenção especializada em saúde do Ministério, coronel Luiz Otávio Franco Duarte. Na chamada, o coronel pediu que o MPF adotasse "medidas absolutamente irrazoáveis" contra a White Martins. "Expliquei que a gente não é a Advocacia-Geral da União (AGU). Que ele deveria usar a AGU", disse o procurador.

O coronel é citado em um dos relatórios elaborados pela Força Nacional do SUS, que detalham com riqueza de dados a escalada da crise de oxigênio desde o dia 8. Os relatórios, que já apontavam a escassez do insumo, o momento em que os hospitais entravam na reserva e até mesmo o momento exato do colapso, foram revelados pela Folha de S.Paulo.

Franco telefonou para o procurador da República no dia 13. No dia 12, ele já culpava a White Martins. Após uma visita ao Hospital Universitário Getúlio Vargas, uma unidade federal, o secretário teria apontado a "necessidade urgente de autuar a White Martins pela negligência quanto ao abastecimento de oxigênio no estado do AM", como consta em um dos relatórios.

A empresa sempre negou ter sido negligente. No dia 8, mandou um e- mail ao Ministério da Saúde detalhando o que estava ocorrendo em Manaus. "Ele (coronel Franco) poderia ter avisado na ligação feita no dia 13: (o oxigênio) vai acabar amanhã. Mas, na quarta à tarde, ninguém avisou nada", afirmou o procurador da República que atua em Manaus.

Spíndola acredita que alguma decisão, relacionada à paralisação do transporte, possa ter partido do Ministério da Saúde. "Nenhuma autoridade de saúde local ou federal parecia alarmada com o fato de que o oxigênio acabaria."A informação inicial repassada por integrantes do ministério ao MPF foi de que o avião da FAB havia parado de fazer a entrega de oxigênio levado de outros estados. A aeronave teria quebrado, segundo essa informação inicial repassada a procuradores da República. A paralisação do transporte ocorreu do dia 13 para o dia 14, quando então ocorreu o colapso dos hospitais. "Nos outros dias, com a vinda de mais aviões, descobrimos que tinham mais aviões. Tanto que não pararam de fazer a rota desde então", disse Spíndola.

Até agora, a PGR instaurou apenas uma notícia de fato, que é um procedimento preliminar para apurar a conduta do ministro da Saúde, general da ativa Eduardo Pazuello, na crise de oxigênio. Aras deu 15 dias para Pazuello explicar a omissão diante de todos os alertas que recebeu sobre a escassez crítica do insumo em Manaus.

Se o procurador-geral entender que há indícios de crime, ele pode requisitar ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de um inquérito para investigar a conduta do general. Ministros de Estado têm foro privilegiado, na esfera criminal, junto ao STF.