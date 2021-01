Procissão de Nossa Senhora dos Navegantes em Porto Alegre é suspensa por causa da Covid-19

Pela primeira vez, a procissão em homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes não vai acontecer. Por conta da pandemia do novo coronavírus, as celebrações litúrgicas presenciais acontecerão nos dias 24, 26, 28 e 30 de janeiro e nos dias 1º e 2 de fevereiro, com presença de público restrita. Além disso, neste ano a imagem da Santa fará seu trajeto habitual de carro, passando por cinco pontos, sem acompanhamento do público.

O Arcebispo Metropolitano de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, explica que o trajeto de carro da Santa não é propriamente uma carreata e, portanto, não tem horário exato para acontecer. “Imaginamos que a imagem vai chegar naqueles cinco pontos da cidade e que a comunidade, independentemente da hora que chegar, com as pessoas que usualmente estão ali, faça um momento de oração muito singelo e simples, sem solenidade alguma. E, então, a imagem vai para o próximo destino”, afirma.

Para ele, que nunca viu Porto Alegre sem celebrar a Nossa Senhora dos Navegantes, é um momento de tristeza. Mas o Arcebispo entende que é importante respeitar as recomendações e orientar sobre o perigo do vírus. “Navegantes, aqui para a cidade e para a região, conta com uma devoção muito forte, marcada também por sincretismo religioso. Tem todas essas outras denominações religiosas que, de alguma forma, se referem à Navegantes e que sempre marcaram presença. É um momento muito bonito da cidade, mas a saúde vem em primeiro lugar”, ressalta Dom Jaime.