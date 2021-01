Empresário Luciano Hang testa positivo para Covid-19 e se interna em hospital de SP

Luciano Hang, 58, dono da rede de lojas Havan, testou positivo para a Covid-19 e está internado em um hospital da Prevent Sênior na capital paulista. O empresário de Santa Catarina é um dos expoentes do bolsonarismo no Brasil e segue à risca as pautas defendidas pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Na pandemia de Covid-19, vem propagando o uso da hidroxicloroquina e da ivermectina como "tratamento precoce" ao coronavírus, dois medicamentos cuja eficácia contra o vírus não foi comprovada em uma série de estudos científicos.

Hang está estável e internado há alguns dias na unidade Dubai do Hospital Sancta Maggiore, no Morumbi. Na mesma unidade, inaugurada em 2020, está Andrea Hang, a mulher de Luciano, também sob tratamento para a Covid-19. O estado de saúde dela é considerado estável.

O coronavírus também contaminou a matriarca da família Hang. Regina Modesti Hang, 82, também está internada num hospital da Prevent Sênior, em estado mais grave, numa UTI

Procurada, a Prevent Sênior disse que não poderia confirmar o fato por questão de sigilo. Já a assessoria de imprensa da Havan informou que não tinha informações.

Pelas redes sociais, Hang mantém o habitual ritmo de publicações, apesar de sua internação. Nesta terça-feira (19) escreveu um post motivacional cujo texto é acompanhado por uma ilustração sobre os seis hábitos das pessoas felizes.

Parte do texto diz: "não fazer comentários maldosos sobre os outros, passar longe das fofocas, ser discreto, não se preocupar em exibir suas conquistas e ter bom humor diante das lutas do dia a dia são traços marcantes das pessoas realmente felizes".

Mas também há um vídeo compartilhado por Hang, nesta segunda-feira (18), que mostra a movimentação de pessoas num shopping do Cairo, a capital do Egito. O autor das imagens, não identificado, narra que o país africano está "com vida normal" porque adotou em seu protocolo de tratamento contra a Covid-19 os medicamentos azitromicina, ivermectina e hidroxicloroquina "e não teve oposição contra isso". As pessoas filmadas, no entanto, aparecem de máscara cobrindo o rosto.

"Como vocês podem ver no vídeo, onde foi feito o cuidado preventivo, a vida segue normal. Por que aqui (no Brasil) não podemos seguir o exemplo de onde deu certo? Para quê insistir no erro", questionou Hang.

No dia 9 de janeiro, Hang compartilhou uma cartilha sobre o tratamento precoce contra a Covid-19 que defende e diz ser recomendada por médicos, mas sem citar quais seriam os profissionais. O tratamento inclui o uso de ivermectina, hidroxicloroquina e azitromicina associado à prática de atividade física, boa alimentação com vitaminas C e D, além de zinco.

Folhapress