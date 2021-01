Salas de prova do Enem têm 80% de ocupação e Defensoria diz que Inep mentiu sobre segurança

A Defensoria Pública da União (DPU) entrou com ação para anular a decisão da Justiça Federal que manteve a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para este domingo (17). O órgão diz que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) mentiu sobre as medidas de segurança adotadas, já que manteve salas com 80% de ocupação. O Inep anunciou e informou à Justiça que as salas de prova teriam ocupação inferior a 50%, como forma de garantir o distanciamento adequado entre os candidatos.