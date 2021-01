Mapa preliminar tem apenas região de Caxias do Sul em bandeira laranja

A piora do cenário da pandemia no Rio Grande do Sul refletiu no mapa preliminar do distanciamento controlado, divulgado nesta sexta-feira (15). Das 21 regiões, 20 foram classificadas em bandeira vermelha, e apenas a região de Caxias do Sul ficou em bandeira laranja.

semana anterior Na19 das 21 regiões receberam classificação de alto risco (vermelha). Segundo o governo do Estado, há risco de esgotamento da capacidade hospitalar e grande velocidade de propagação do coronavírus.

Apesar de leve redução no número de confirmados em leitos clínicos (-4%) e em UTI (-3%), os números ainda são bastante expressivos – 1.102 em leitos clínicos e 847 em UTIs- e o registro de óbitos por Covid-19 aumentou 18% na última semana, saltando de 421 para 497. Elevação também ocorreu no número total de leitos de UTI ocupados.

De acordo com o Palácio Piratini, merece atenção também o elevado crescimento de novos registros de hospitalizações por Covid-19 nos últimos sete dias. Em Taquara, o número de internações aumentou, passando de 14 para 21 (50%) Santo Ângelo teve aumento de 12,7%; Guaíba de 10,7%; Pelotas, 10,7%; Cruz Alta, 7,1%; Santa Rosa, 6,7%; e Novo Hamburgo, 3,9%.

Nesta rodada, 448 municípios estão classificados em bandeira vermelha, o que corresponde a 89,5% da população gaúcha. Desses, 157 municípios (5,8% da população gaúcha) podem adotar protocolos de bandeira laranja, porque cumprem os critérios da Regra 0-0, ou seja, não têm registro de óbito ou hospitalização de moradores nos últimos 14 dias.

Bandeira vermelha segue predominando no mapa do distanciamento controlado. Arte: Reprodução/ Palácio Piratini

Recursos à classificação podem ser apresentados até as 6h de domingo (17), e as regiões em cogestão podem adotar regras de bandeira inferior. Caxias do Sul, em bandeira laranja, poderá utilizar protocolos de bandeira amarela.

MUDANÇA DE BANDEIRAS

Laranja para vermelha

Macrorregião Missioneira: Ijuí e Santa Rosa

Nesta 37ª rodada, no mapa preliminar, Ijuí teve bandeira alterada de laranja para vermelha, em decorrência do expressivo aumento de 83% no número de óbitos nos últimos sete dias (de 6 para 11). Também teve influência pela elevação dos indicadores da macrorregião missioneira: 21% no número de internados em leitos de UTI Covid; e 13% no número de internados por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) em UTI.

Santa Rosa também teve alteração em decorrência dos indicadores da macrorregião, que somados aos individuais também elevaram em 14% o número de óbitos (de 7 para 8); 7% o de hospitalizações confirmadas para Covid-19 (de 15 para 16); e 7% o número de hospitalizações confirmadas para Covid-19 registradas por 100 mil habitantes (6,34 para 6,77), todos nos últimos sete dias.

Vermelha para laranja

Caxias do Sul

A região de Caxias do Sul tem sua bandeira alterada de vermelha para laranja nesta 37ª rodada do mapa preliminar pela redução expressiva de indicadores. Dentre os individuais se destaca a redução no número de óbitos nos últimos sete dias, que foi de 68 casos para 50. Hospitalizações confirmadas por Covid-19 tiveram queda de 25% (de 259 para 194), mesma porcentagem de redução no cálculo por 100 mil habitantes, que passou de 21,83 para 16,35.

Além disso, se destaca a redução de pacientes internados em UTI (por SRAG e por confirmados Covid-19) e de confirmados Covid-19 em leitos clínicos. Enquanto na 35ª rodada a macrorregião contava com 133 pacientes confirmados internados em leitos intensivo, na 36ª rodada o quantitativo passou para 101 e, na atual mensuração, reduziu para 78. Em leitos clínicos, nas últimas três semanas o quantitativo passou de 152 para 125, e para 113 na atual mensuração. A melhora resultou no aumento do número de leitos de UTI livres para atender Covid-19 e também na razão entre leitos livres para cada leito ocupado por paciente Covid-19.

Regiões em salvaguarda

Se mantiveram em bandeira vermelha Capão da Canoa, Novo Hamburgo, Pelotas, Passo Fundo, Palmeira das Missões e Erechim. A nova regra, desde a 35ª rodada, garante bandeiras de risco alto e altíssimo (vermelha e preta) quando a região tem elevada quantidade de novas hospitalizações de pacientes confirmados com Covid-19 (conforme a região de residência do paciente) e, ao mesmo tempo, está inserida em uma macrorregião com baixa capacidade hospitalar.

Regra 0-0

De acordo com o mapa preliminar da 37ª rodada, 448 municípios (do total de 497) estão classificados em bandeira vermelha, somando 10,1 milhões de habitantes, o que corresponde a 89,5% da população gaúcha (total de 11,3 milhões de habitantes).

Desses, 157 municípios (658,3 mil habitantes, 5,8% da população gaúcha) podem adotar protocolos de bandeira laranja, porque cumprem os critérios da Regra 0-0, ou seja, não têm registro de óbito ou hospitalização de moradores nos últimos 14 dias, desde que a prefeitura crie um regulamento local.

RESUMO DA 37ª RODADA

Regiões que apresentaram piora (2)

LARANJA > VERMELHA

Ijuí (em cogestão)

Santa Rosa (em cogestão)

Regiões que continuaram iguais (18)

VERMELHA

Bagé (em cogestão)

Cachoeira do Sul (em cogestão)

Canoas (em cogestão)

Capão da Canoa (em cogestão)

Cruz Alta (em cogestão)

Erechim (em cogestão)

Guaíba

Lajeado (em cogestão)

Novo Hamburgo (em cogestão)

Palmeira das Missões (em cogestão)

Passo Fundo (em cogestão)

Pelotas (em cogestão)

Porto Alegre (em cogestão)

Santa Cruz do Sul (em cogestão)

Santa Maria (em cogestão)

Santo Ângelo (em cogestão)

Taquara (em cogestão)

Uruguaiana

Regiões que apresentaram melhora (1)

VERMELHA > LARANJA

Caxias do Sul (em cogestão)