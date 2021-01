WhatsApp adia mudança na política de privacidade após protestos

O WhatsApp adiou a polêmica atualização de sua política de privacidade após a reação de usuários sobre como iria compartilhar dados com o Facebook. A empresa de Mark Zuckerberg é dona do aplicativo de mensagens.

O prazo para aceitar as alterações se encerraria em 8 de fevereiro. O aplicativo, que tem 2 bilhões de usuários em todo o mundo, adiou o prazo para 15 de maio.

No Brasil. o Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) estuda medidas judiciais e administrativas para garantir que usuários que não concordem com a política de privacidade do WhatsApp possam permanecer no aplicativo.

Desde que o WhatsApp anunciou, no início do mês, mudanças em seus termos de uso, consultorias especializadas passaram a ver uma migração de usuários para aplicativos rivais de mensagens instantâneas, com Telegram e Signal.

Agência Folhapress