RS não receberá pacientes de Manaus por enquanto, diz secretária da Saúde

O Rio Grande do Sul não vai receber, por enquanto, pacientes com Covid-19 de Manaus, que vive uma situação dramática na pandemia. A capital do Amazonas enfrenta falta de oxigênio e pediu socorro ao País

Jornal do Comércio, que o apoio será dado por A secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, disse, em entrevista ao, que o apoio será dado por estados mais próximos do Amazonas.

"Estávamos nos organizando para atender, mas veio a informação no fim da tarde de que não haveria mais necessidade", explicou Arita, após conversa com o governador Eduardo Leite ao celular. Neste momento, Leite informava que não haveria a movimentação. O governador havia feito a oferta de ajuda

A secretária contou que o pedido foi levado pela Secretaria de Saúde de Manaus ao Conselho Nacional de Secretarias de Saúde (Conasems). O apelo de ajuda foi feito de forma informal, diz Arita. "É possível receber", foi a resposta do Estado, segundo a titular da pasta estadual.

"É o princípio de solidariedade que precisa existir entre os estados", resumiu ela, lembrando que a ajuda também tem sido dada pelo setor privado e organizações não governamentais.

Além de leitos para transferência de doentes, Arita comentou que, no começo da semana, houve sondagem do Amazonas para fornecer oxigênio, suporte que entrou em colapso nesta quinta-feira na capital do estado do Norte.

"Já tínhamos falado com as empresas fornecedoras de oxigênio hospitalar, que já estavam se movimentando para ajudar", conta a secretária.

"Posso dizer com tranquilidade que o Estado tem rede de atenção à saúde. Temos mais de 6 mil leitos clínicos e estrutura de leitos de UTI", elenca. "Tem estado que abriu 40 leitos de UTI", compara.