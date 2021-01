Morre Dom Eusébio Scheid, arcebispo emérito do Rio, vítima da Covid-19

Morreu nesta quarta-feira (13), aos 88 anos, o cardeal Dom Eusébio Oscar Scheid, vítima da Covid-19. Arcebispo emérito do Rio de Janeiro e primeiro bispo da Diocese de São José dos Campos, ele estava internado no Hospital São Francisco, em Jacareí (SP).

Em nota, a Diocese de São José dos Campos informou que devido à pandemia do coronavírus não haverá velório e missa abertos ao público. "Na luta contra a Covid-19, e também enfrentando uma forte pneumonia, chega ao fim a missão de Dom Eusébio", diz a nota.

Nascido em Luzerna (SC), Dom Eusébio cursou o ensino fundamental e o ensino médio no Seminário dos Padres do Coração de Jesus, em Corupá. Religioso da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, estudou Filosofia em Brusque (1954) e na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, Itália (1955-1957), onde também estudou Teologia (1957-1964).

Foi ordenado presbítero em julho de 1960, em Roma. Continuou os estudos de pós graduação e recebeu os títulos no grau de mestre e doutor em cristologia. Em fevereiro de 1981 foi nomeado como primeiro bispo da Diocese de São José dos Campos, onde ocorreu a sua ordenação episcopal em 1º de maio de 1981.

Em 23 de janeiro de 1991 foi transferido para a Arquidiocese de Florianópolis. Em 2001, para a Arquidiocese do Rio de Janeiro. Tornou-se cardeal em 21 de outubro de 2003, quando o Papa João Paulo II presidiu o Consistório Ordinário Público para a criação de 30 novos Cardeais. Tornou-se arcebispo Emérito em abril de 2009 e atualmente residia em São José dos Campos.

No Vaticano foi conselheiro da Pontifícia Comissão para a América Latina, em 25 de novembro de 2002, e membro do Pontifício Conselho de Comunicação Social, em 29 de novembro de 2003.

Na CNBB, foi membro do Conselho Permanente, membro da Comissão Episcopal para o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida e presidente regional.

Dom Eusébio participou do conclave que elegeu o papa Bento 16. Também foi membro do Conselho de Cardeais para o estudo dos problemas organizacionais e econômicos da Santa Sé em 17 de janeiro de 2007.

Dom Eusébio possui os seguintes livros publicados: Tese de Láurea sobre a Cristologia de Ubertino da Casale em seu Contexto Histórico; Preparação para o Casamento e para a Vida Familiar; Introdução à Pastoral Familiar; e Ministério do Acolhimento.

Folhapress