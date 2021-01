Unidade de Saúde Vila Elizabeth retoma atendimento à população

Fechada desde 7 de dezembro, a Unidade de Saúde Vila Elizabeth, no bairro Rubem Berta, foi reaberta para atendimento à população nesta quarta-feira (13), às 8h. A UBS havia sido fechada por determinação da prefeitura em dezembro, mas, no mesmo mês, uma decisão judicial pediu a liberação dos serviços prestados no local.

No dia 5 de janeiro, o secretário municipal de saúde, Mauro Sparta, visitou o prédio com intuito de averiguar as condições estruturais do local, cujo atendimento chegou a ser transferido para a Unidade de Saúde Nova Brasília, no bairro Sarandi.

Cerca de 3,4 mil porto-alegrenses são atendidos na Unidade de Saúde Vila Elizabeth. Segundo a prefeitura, mais três unidades de saúde passarão por reformas a fim de retomar o atendimento.