Rio Grande do Sul tem mais de 210 mil clientes sem luz devido ao temporal de segunda-feira

temporal que avançou por todo o Estado na segunda-feira (11) Mais de 211 mil gaúchos estão sem luz nesta terça-feira (12) devido ao. O último boletim da CEEE, divulgado às 5h30, indica que ainda há 140 mil clientes sem energia no Rio Grande do Sul. Na área de cobertura da RGE Sul, há mais 71 mil clientes sem fornecimento de luz, a maioria na Região Metropolitana.

Na região Sul do Estado, o número de clientes desabastecidos é o mais alto: 80 mil. Outros 8 mil clientes estão sem luz no Litoral Sul e 14 mil no Centro-Sul. No Litoral Norte está agora com 8 mil clientes sem energia.

equipes da prefeitura também trabalham para liberar vias bloqueadas pela queda de árvores Na Região Metropolitana, 30 mil seguem sem luz, de acordo com a CEEE. O maior problema está em Porto Alegre, onde ainda há 15 mil clientes sem energia. Na Capital,e restabelecer o bombeamento de água para pelo menos 12 bairros e localidades.

De acordo com a CEEE, as equipes seguem, sem cessar, nas ruas, onde há muitas árvores caídas, que romperam redes; e postes e outros equipamentos danificados em função da chuva e dos fortes ventos. Uma nova atualização dos dados está prevista para as 10h30.

A RGE informa que o temporal que atingiu o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira à noite causou danos diversos na rede elétrica e interrupção no fornecimento de energia. A RGE trabalha para restabelecer o serviço na Região Metropolitana de Porto Alegre e nas regiões Central e Fronteira.

A RGE diz que está totalmente mobilizada no atendimento aos clientes, trabalhando nos consertos da rede para restabelecer a energia no menor tempo possível. A empresa alerta para que ninguém tente religar a energia por conta própria e também não toque em nenhum equipamento elétrico, evitando acidentes que podem ser graves e até fatais.

Os clientes que precisarem entrar em contato com a RGE podem fazê-lo através do site: www.rge-rs.com.br, do App CPFL Energia (disponível para Android e iOS), do WhatsApp: (51) 3539-6791, mandar SMS RGE: 27350 (para informar falta de luz) ou ligar para o Call Center: 0800 970 0900.

A meteorologia informa que há risco de novos temporais nesta terça-feira.